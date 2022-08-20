AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a Elbistan'da protesto

AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal bir dizi ziyarette bulunmak için 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin yüzde 52 oy aldığı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitti. Burada AKP ilçe binasında muhtarlar ve halkla bir araya gelen Ünal, "1970’li yıllarda tüp kuyrukları vardı. Şimdi yok. O yıllarda gençler darbelere maruz kalıyordu, şimdi kalmıyorlar" dedi.

'Bu üslupla bu makama bunları söyleyemezsiniz'

Kanal Maraş’ta yer alan habere göre toplantının basına kapalı kısmında muhtarlar hep bir ağızdan Mahir Ünal’a ‘isteklerini ve şikâyetlerini’ bildirdi. Muhtarların istek ve şikâyetlerinin ardı arkası kesilmediği ifade edilirken, Mahir Ünal’ın "Devletin bakanı burada, siz bu üslupla bu makama bunları söyleyemezsiniz" diye sert şekilde çıktığı öne sürüldü.

Belediye başkanından hakaret

Daha sonra bireysel olarak vatandaşların söz aldığı ve en çok Ekinözü ilçesi ile ilgili şikayetlerin söylendiği sırada "Ekinözü belediye başkanının Ekinözü’ne bakmadığını, suyu getirmediğini, içme suyu içemediklerini" sözleri üzerine ortalık bir anda gerildi.

Protokolde oturan Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker'in, “Siz kimsiniz ..n” dediği iddia edildi.

Bunun üzerine Mahir Ünal'ın da “Burası Ekinözü’nün çekişme meydanı değil. Kimse bu üslupla benim yanımda böyle konuşamaz. Biz seni bunun için seçmedik. Terbiyeni takınacaksın bu üslupla benim yanımda konuşamazsın çık dışarıya” dediği öne sürüldü.

Yuhalandılar

Kalabalığın AKP Elbistan ilçe Başkanı Ahmet Traş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AKP Grup başkanvekili Mahir Ünal ve Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’i de yuhaladıkları ifade edildi.

Bilal Eker’in, AKP İl Başkanı Fırat Görgel’e de tepkide bulunduğu öne sürülürken toplantı sonunda bazı kişilerin Bilal Eker’i tartaklamaya yeltendiği iddia edildi.

İşçiler protesto etti

Ç. Holding’te çalışan bir grup işçinin ise Mahir Ünal’a “Biz insanca yaşamak istiyoruz. Evimize ekmek götürmek istiyoruz. Bir an önce bizim mağduriyetimizi giderin” diye tepki gösterdikleri iddia edilirken, AKP ilçe başkanı Ahmet Traş, Bilal Eker, Hayrettin Güngör ve Mahir Ünal’a esnaf ziyaretinde büyük tepki gösterildiği öne sürüldü.

Kanal Maraş’ın paylaştığı görüntülerde AKP İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli’nin Ekinözü Belediye başkanı Bilal Eker’i kalabalığın içinden kolundan tutarak arabaya götürdüğü görüldü.