AKP'li Numan Kurtulmuş, Erdoğan'ın sözlerine açıklık getirdi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haber Global'de yayınlanan 'Siyaset Özel' programının konuğu oldu.

Kurtulmuş Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında sarf ettiği "Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" sözlerinden sonra süren tartışmayla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan'ın bu sözleri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a söylediği iddialarına Kurtulmuş, "Hayır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız o mesajında kuralı söyledi. Biz faizin Türkiye ekonomisi üzerinde bir yük olduğuna inanıyoruz. Bu faiz yükünü milletin üzerinde kaldıracağız. Geçmiş dönemde de buna inanmayan arkadaşlarımız vardı. Onu hatırlayarak söyledi bunu Cumhurbaşkanı'mız. Ben kimseyi işaret ettiğini zannetmiyorum" yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan şu açıklamayı yapmıştı: "Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır."

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Elvan'ın görevden affını isteyebileceği gündeme gelmişti.