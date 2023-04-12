AKP'li Numan Kurtulmuş: Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Altındağ İlçe Başkanlığı tarafından iftar programında konuştu.

14 Mayıs seçimlerinden söz eden Kurtulmuş, son dönemde hızla artan soğan fiyatlarını eleştirenlere gönderme yaparak “Biz Togg diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor” dedi.

Kurtulmuş’un konuşması şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle faaliyetlerine bir bakın. Her gün bir yerde bir açılış. Daha bugün burada Gar’da Ankara metrosunun açılışı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Başakşehir- Çam Sakura metrosunun açılışı yapıldı. Hemen ertesi günü Tuzla’da TCG Anadolu Gemisi, dünyanın en önemli İHA ve SİHA’ları olan uçak gemisi hizmete alındı. Her gün bir açılışla devam ediyor. Biz Togg diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor. Biz Türkiye için metroları, hızlı trenleri konuşuyoruz. Onlar masada nasıl oturacaklarını, listelerde kimin nereden aday göstereceklerini konuşuyor. Biz Türkiye’nin önünü, Türkiye Yüzyılı vizyonunu yüklenecek 600 tane adayımızı, böyle kapı gibi adayımızı, zımba gibi adayımızı çıkartıyoruz. Onlar kendi aralarındaki adaylarının ne şekilde CHP listelerinden bölüştürüleceğinin hesabını yapıyorlar.”