AKP’li Naci Bostancı’nın kardeşi, Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi Genel Müdürlüğü’ne atandı

Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi’ne 2017 yılında Gümüşhacıköy eski Belediye Başkanı Mustafa Saatçi kayyum olarak atandı. 4 yıl kayyumla yönetilen ve yaklaşık 50 milyon lira zarar fabrikanın Genel Müdürlüğü’ne, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’nın kardeşi Ali Namık Bostancı atandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, 2017 yılında kooperatif üyesi çiftçiler fabrikaya yaklaşık 700 bin ton pancar teslim ederken, 4 yıllık kayyum yönetiminde bu üretim 300 bin tona düştü. 2020 yılında, fabrikanın Samsun Vezirköprü’de 13 bin ve Ladik’te 20 bin metrekarelik arsa ve gayrimenkulleri satıldı. 2017 yılında 70 milyon lira olan fabrikanın borcu 2021 yılı raporlarına göre 241 milyonu aşarken, fabrika 4 yıllık kayyum yönetiminin sonunda 50 milyon zarar etti.

Geçen günlerde gerçekleştirilen fabrikanın yönetim kurulu toplantısında AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’nın kardeşi Ali Namık Bostancı oybirliğiyle genel müdür olarak atandı.