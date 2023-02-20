AKP'li müteahhitin malzemeden çaldığı ortaya çıkmıştı: Kendisine ait işletme için kolonları kesmiş

AKP’li müteahhit Mehmet Özkan’ın depremde yıkılan Golden City bloklarının alt katlarına yaptırdığı spor salonu ve atış poligonu için kolonları kestirdiği ortaya çıktı.

Bilirkişi raporunda Golden City bloklarının yıkılma nedeni “kolon kesme, ince demir ve düşük kaliteli beton kullanma” olarak açıklanmıştı..

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, binaların altında AKP'li Özkan’ın işlettiği Özkan Spor Center-2 ve Özkan Atış Poligonu dışında iş yeri bulunmuyor. Bu nedenle kendi işlettiği spor salonu ve atış poligonunu genişletmek için müteahhit Mehmet Özkan’ın kolonları kestiği anlaşılıyor. Bilirkişi raporunda da Golden City bloklarında oturanların kolon kesildiğine tanıklık ediyor.

Raporda kolon kesilmesi konusunda şu bilgilere yer veriliyor:

Bina bodrum katında yeterli mesafede kolon bulunmadığı gözlendiğinden geniş açıklıklar kazanmak amacıyla kolon kesildiği kanaati oluştu.

Bu kanaati tespite dönüştürecek şekilde binada oturan veya yakınları olan sekiz kişi tarafından “bodrum katlarında geniş açıklıklar kazanmak amacıyla müteahhit firma yetkililerince kolon kesildiği yönünde” beyanda bulundukları, bu doğrultuda daha önceden imza topladıkları ifade edildiğinden, bu iddialar ile binanın yıkılış şekli birbirleriyle örtüştü.

Zemin katın tamamen çöktüğü, üst katların kaldığı ve bodrumdaki kolon kesmelerinden dolayı binanın düşey olarak yattığı tespit edildi.”

Özkan Spor Center’in tanıtım sitesinde yer alan resimlere bakıldığında da kolonların olmadığı bunun yerine ince ve yer yer ahşap sütunların bulunduğu görülüyor.