AKP'li Mücahit Birinci bu görüntüyü hedef aldı: Bu nedir yahu?

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Samsun'da dün Mustafa Kemal Atatürk anıtına yapılan saldırı sonrası yapılan eylemin görüntülerini paylaştı, "Bu ne yahu" dedi.

Birinci, "Allah akıl fikir versin. Tavaf Kabe'de yapılır. Heykel tavaf edilmez. Bu nedir yahu? Böyle sevgi ve saygı ifadesi mi olur?" ifadesini kullandı.