AKP'li milletvekilleri torba kanun teklifi görüşmelerine katılmadı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TBMM'de torba kanun teklifi görüşmeleri sırasında çektiği videoda AKP milletvekillerinin sıralarının boş olduğu görüldü. Başarır, "AKP Grubu, seçim öncesi fiilen de koltukları terk etmeye başladı" dedi.

Söz konusu videoyu sosyal medya üzerinden paylaşan Başarır, "AKP grubu, torba yasayı getirdiler. Öğrenci var, icra var, af, var, halk var ama AKP milletvekilleri yok. Ben bu durumdan utanıyorum, onlar utanmıyor. Yazıklar olsun" dedi.

Başarır, videoyu şu not ile paylaştı:

"İşte AKP milletvekillerinin milletin iradesine olan saygıları! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba kanun teklifi görüşülürken AKP sıralarının durumu bu! AKP Grubu, seçim öncesi fiilen de koltukları terk etmeye başladı."