'AKP’li milletvekilinin yengesi, sahte diploma fotokopisiyle işe alınmış'

AKP'de bir önceki dönem Kocaeli Milletvekili olan Emine Zeybek'in yengesi Gamze Macit'in sahte belgeyle işe girdiği ortaya çıktı. Skandalın gün yüzüne çıkmasının ardından dava açıldı. Macit'e yöneltilen suçlamalar resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık.

Eski İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminde işe alınan çalışanlardan biri olan, Emine Zeybek'in kardeşinin eşi Gamze Macit'in sahte mezuniyet belgesi fotokopisiyle işe girdiğini köşesine taşıyan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Gelin hanımın hakkıyla işe alınması gayet doğal. Buna kimse bir şey söylemez. 2019 yerel seçimlerine çok az bir süre kala bir gecede 30 kişi sözleşmeliye geçirildi. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) gençler ter dökerken, 30 kişinin önceki başkan Nevzat Doğan'ın imzasıyla kadroya alındığını belirledi. İşte, bunun için söylenecek çok söz vardır" dedi.

Geriye dönük dosyalar incelenince ortaya çıktı

Öztürk, detayları şöyle paylaştı:

"14 Şubat 2019'da belediye BEKAŞ A.Ş'den ayrılarak 15 Şubat 2019'da tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin '3. Dereceli Programcı' olarak kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlerden birisi de Gamze Macit'ti. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı seçilince geriye dönük dosyaları inceledi.

Şirketten istifa ettirilip sözleşmeli memur yapılan 30 kişiden birisi de Emine Zeybek'in gelini Gamze Macit'ti. Eğer özlük dosyasındaki fotokopi belgelerin asıllarını ilgili kurumlardan istenmeseydi, sözleşmelilerin asıl memur olmalarının da önü açılmış olacaktı. Başkan Fatma Hanım, haksız biçimde işlemleri yapılanların sözleşmelerini feshetti. İşe geri dönmek için dava açanlardan birisi de gelin Gamze Macit'ti. Davayı kazandı, işsiz bırakıldığı dönemdeki maaşları da peşin ödendi, yeniden işe başlatıldı."

Üniversite diploması sahteymiş

Bunun üzerine Gamze Macit'ten, belediyeye sunduğu diploma fotokopisinin aslı istendi. Her şey bu şekilde ortaya çıktı. Öztürk, Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'nin kararındaki şu bölümleri aktardı:

“Ankara Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün 27.09.2022 tarihli yazısının ekinde gönderilen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığının 26.09.2022 tarih ve 462628 sayılı yazısıyla; Gamze (Ülker) Macit'e ait olan mezuniyet belgesinin kendileri tarafından düzenlenmediği ifade edildi. Macit'in 1997-1998 eğitim öğretim yılında üniversitelerinden mezun olup olmadığı ve yine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığından, mezuniyet belgesinin incelenerek, Macit'in mezun olup olmadığı soruldu. YÖK'ün yazısında da davacının herhangi bir yükseköğretim programında kaydının bulunmadığı bildirildi.”

'Resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlamasında bulunuldu

Gamze Macit'in diplomasının hem mezun olduğunu iddia ettiği üniversitede hem de YÖK kayıtlarında bulunmaması nedeniyle, İzmit Belediye Başkanlığı'nın başvurusu üzerine soruşturma açıldı. Cumhuriyet Savcısı Aslı Mütevelli Çetin tarafından hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 12 Nisan 2023 tarihli iddianamede, Macit'e şu suçlamada bulunuldu: Resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık.