AKP'li milletvekilinin GES projesine 12 günde onay

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan İzmir'de Ödemiş'e bağlı Orhangazi Mahallesindeki 44 bin 837 metrekarelik 0 ada, 4 parselin 30 bin 26 metrekarelik bölümüne yapılması planlanan güneş enerjisi santrali (GES) için 12 günde onay çıktı.

AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın sahibi olduğu Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin projesi için 16 Haziran'da yaptığı başvuru üzerine 28 Haziran’da "ÇED gerekli değildir" kararı verildi.

Tarım arazisi içinde yer alıyor

Mülkiyeti firmaya ait olan arazi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ''tarım arazisi'' içerisinde yer alıyor. Proje kapsamında toplam 8 bin 586 adet panel ve 27 adet invertörün araziye yerleştirilmesi planlanıyor. Projenin toplam maliyeti ise 42 milyon 541 bin 600 TL.

Proje alanına en yakın yerleşim biriminin 840 metre mesafede yer alan Orhangazi Mahallesi'ne bağlı konutlar olduğu proje dosyasında yer aldı. Proje alanının bin 940 metre kuzeydoğusunda da Yağlar Mahallesi bulunuyor. (ANKA)