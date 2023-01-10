AKP'li milletvekilinden taciz şikâyeti: 'Korkuyorum'

AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, kendisine sürekli mail atan ve TBMM'ye gelerek görüşmek isteyen kişiyi savcılığa şikayet ettiğini açıkladı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Rümeysa Kadak'ın mail adresine bir süre önce Mustafa A. isimli kişiden mesajlar gelmeye başladı.

Attığı maillerde Kadak'a aşık olduğunu belirten Mustafa A., Kadak'a göndermek için satın aldığı çikolata, çiçek gibi hazırlıkları gösteren fotoğraflar da attı. Mustafa A., maillere yanıt verilmemesi üzerine 11 Aralık 2022'de Meclis kapısına giderek, Kadak'la görüşmek istedi.

Kadak'ın danışmanı tarafından engellenen söz konusu istek sonrasında mail atmaya devam eden Mustafa A., kişisel bilgilerini paylaşarak kimseden korkusu olmadığını belirtti ve Kadak'a mesaj atmaya devam etti.

Bunun üzerine savcılığa giden Rümeysa Kadak, şüphelinin hareketleri nedeniyle korku ve paniğe kapıldığını, rahatsızlığın boyutunun her geçen gün arttığını ifade etti.

Mustafa A. ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.