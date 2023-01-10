AKP’li başkan oğlunu işe aldı, ‘ihtiyaçtan’ dedi

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Azdavay Belediyesi önünde açıklama yaparak, AKP’li Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek’in 4 yeğeninden sonra oğluna da belediye iş verdiğini ileri sürdü.

Dört dönemdir başkanlık yapan Civelek’in Azdavay Belediyesi'ni kendi çiftliğine dönüştürdüğünü belirten Erbilgin, “Bizler, Azdavay çocukları, bu milletin çocukları iş, ekmek sahibi olsun diye gayret ediyoruz. Her seçimden önce bu ilçenin gençlerine iş, ekmek sözü veren bir belediye başkanı, bugüne kadar 4 tane öz yeğenini belediyeye almıştır. Yetmedi, Azdavaylılardan gizli bir şekilde, çalıştığı yerden gönderilen öz oğlunu bu belediyeye işçi olarak alma cesaretini gösterdi” diyerek tepki gösterdi.

Belediye önünde personelle poz verip açıklama yaptı

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre iddialar üzerine sosyal medya hesabından belediye binası önünde toplu fotoğraf çekinip paylaşan Başkan Civelek, liyakatli, yetenekli ve çalışkan bir aile olduklarını, dört dönemdir belediye başkanı olduğunu ve ailesinin geçmişini anlattı.

Belediyeye bu güne kadar 50 kişiyi işe aldığını vurgulayan Osman Nuri Civelek, şu ifadeleri kullandı:

*Bu kadroların en önemli özelliği liyakat sahibi olmalarıdır. Bu sebeple çok küçük kaynaklarla tarihe not düşecek projelere imza atıyoruz."