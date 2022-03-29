AKP'li milletvekili de eleştirmişti: Havalimanı seferlerinin devam edeceği açıklandı

Yolcu garantili Zafer Havalimanı'na inen yolcu sayının çok düşük olması sonrası AKP iktidarı, Eskişehir'de bulunan Hasan Polatkan Havalimanı'nı kapatarak oradaki yolcuları Zafer Havalimanı'na yönlendirme üzerine hazırlıklara başlamıştı.

AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise dün gerçekleştirdiği basın açıklamasında konuyu Binali Yıldırım'a ilettiklerini belirterek "Bir takım yapay girişimlerle Hasan Polatkan’ın yolcusunun Zafer Havalimanı’na aktarılacağı düşüncesinin yanlış olduğunu da aktardık" eleştirisinde bulunmuştu.

Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılması gündemine dair bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile gerçekleştirilen toplantı neticesinde, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’ndaki seferlerin devam edeceği açıklandı.