AKP'li milletvekili: Biz Tayyip Erdoğan'ın adamlarıyız

AKP Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programında konuşan AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Esgin şunları söyledi:

"Yaklaşık 2,5 yıldır dünyanın yüz yılda bir karşılaştığı küresel bir salgınla sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devlet-millet el ele mücadele ettik. Pandemi döneminde bu ülke yine sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yerli solunum cihazını yaptı. Türkiye kutlu yürüyüşüne sizlerle devam ediyor. Ve yine afetler, salgınlar, yangınlar ile bir taraftan mücadele ederken, bir taraftan da afetten, yangından, felaketten medet uman ve buradan bir siyasi polemik ortaya koymaya çalışan muhalefet unsurları ile mücadele ettik. Bu mücadelelerin hepsini vererek 2023’e yelken açtık. Bizi öyle makam, mansıp peşinde koşanlar ile karıştırmasınlar. Bizim milletle olan münasebetimiz sandıklarda oy mesafesinde değildir. Biz Tayyip Erdoğan’ın adamlarıyız."