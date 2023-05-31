AKP'li Metiner'den 'oy kaybı' eleştirisi: 'Teşkilat ve temsilden kaynaklı yapısal sorun var'

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde AKP'nin yaşadığı oy kaybını eleştirdi.

AKP'nin 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne kıyasla yaklaşık yüzde 7 oranında azalan oyuna ilişkin değerlendirmede bulunan Metiner, "Ortada teşkilat ve temsilden kaynaklı yapısal bir sorun var" dedi.

Metiner'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"AK Parti’deki görünen oy kaybı, önceki seçime göre yüzde 7. Buna Reis’in hatırı için tekrar bu seçimde oy verme mecburiyeti hissedenlerin oranı da eklendiğinde gerçek oranın büyüklüğü anlaşılır. Ortada teşkilat ve temsilden kaynaklı yapısal bir sorun var. Köklü muhasebe şart."