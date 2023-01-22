AKP'li Metiner: PKK kan dökmekten vazgeçerse bundan ancak memnuniyet duyulur

AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, "PKK silahlara koşulsuz veda eder ve kan dökmekten vazgeçerse bundan ancak memnuniyet duyulur. Kalıcı çözümü sağlayacak önerileri eleştirmek değil teşvik etmek, Reis’in Türkiye Yüzyılı misyonunun bir gereğidir" dedi.

Metiner, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Kürtçe, Türkiye'nin ana dillerinden biri olamaz" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"Kürtçe, Türkiye’nin ana dillerinden biridir. Devlet katında varlığı ve saygınlığı Erdoğan sayesinde TRT Kürdi ile kabul edilmiş ana dilimizdir. Kürt ile Türk’ü, Türkçe ile Kürtçe’yi eşit değerde kardeş görmeyenler bölücülüğe zemin hazırlarlar. Çok yazık! Kürtçe’nin Türkiye’nin ana dillerinden biri olamayacağını söyleyenler bilsinler ki Kürtçe milyonlarca Kürdün ana dilidir. Türkiye sadece Türklerin değil Kürtlerin de devleti ve vatanıdır. O yüzden Türk’ü Kürt’ten, Türkçe’yi Kürtçe’den üstün gören anlayış, bizi böler. Aman dikkat!

'Silah yerine siyasetin benimsenmesi Türkiye’ye kazandırır'

PKK silahlara koşulsuz veda eder ve kan dökmekten vazgeçerse bundan ancak memnuniyet duyulur. Silah yerine yalnızca siyasetin benimsenmesi, Türkiye’ye kazandırır. Kalıcı çözümü sağlayacak önerileri eleştirmek değil teşvik etmek, Reis’in Türkiye Yüzyılı misyonunun bir gereğidir.

Reis adına konuşmuyorum. Ama Reis’i en eski tanıyanlardan biri olarak Reis’in misyonundan anladığımı söylüyorum. Anladığım şey doğru değilse Reis gereğini söyler, biz de gereğine uygun davranırız. Saygısızca hitaplara gerek yok.

Devletin resmi dilinin tek olması gerektiğini söyleyenlerdeniz biz. Türkçe hepimizin dilidir. Kürtçe’nin ve diğer dillerimizin, resmi dilimizin yanında eşit değerde ana diller olarak kabul edilmesi, resmi dilin tekliğine aykırı değildir. Gayrı düşünmek, gayrılığı çoğaltır.

'PKK silahlarını bırakmak istediğini açıklasa kökünüzü kazımadan durmak yok mu diyeceğiz'

Diyelim ki PKK silahlarını koşulsuz bırakmak istediğini açıklasa ve bunun gereğini yapsa, ne yani, silahlarını bırakma, kökünüzü kazımadan durmak yok mu diyeceğiz? HDP sırtını silaha ve terör örgütüne dayamadan sadece siyaset yapan bir partiye dönüşse rahatsız mı olacağız?

Birileri 'PKK niye silahlarını bıraksın ki, asla bırakmaz!' diyor. O vakit devlet ve millet olarak gereği neyse yapılır. Ama çözüm süreciyle amaçlanan şey, gerçekleşirse, yani PKK şartsız-pazarlıksız silah bırakırsa bundan niye memnuniyet duymayalım, anlamıyorum. Dediğimiz bu.

PKK’ya silah bıraktırmak için partisi HDP ile pazarlık-müzakere yapılsın, Kürtlerin geleceği onlarla konuşulsun diyen bir çözüm sürecine karşı çıkanlardanız biz. Ama silahların koşulsuz bırakılmasından da ülkemiz adına memnuniyet duyarız. Umarım dediğimiz doğru anlaşılır."