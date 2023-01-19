Beştaş: Abdullah Öcalan'a uygulanan Türkiye'yi de aşan uluslararası bir tecrittir

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tecridin kalkması için Adalet Bakanlığı önünde başladıkları nöbete Meclis'te devam edeceklerini söyledi.

Abdullah Öcalan ile İmralı'da bulunan diğer tutuklulara uygulanan tecridin sıradan olmadığını ileri süren Beştaş, "Umudun zerresini bırakmamak üzerine kurulmuş, Türkiye'yi de aşan uluslararası bir tecrittir ve adı derinleştirilmiş mutlak tecrittir" diye konuştu.

Öcalan'a uygulanan tecridin dünyada bir örneğinin olmadığını savunan Beştaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Bu tecridin sebebi İmralı'nın Kürt sorunun demokratik çözümünde bitmeyen ısrarıdır. Hakikatler eğilip, bükülerek değiştirilemez, çünkü onlar anlaşılsın diye var, inanılsın diye değil. Bugün Kürt sorunu tam da anlaşılmak üzere ortada duran bir hakikat. Tecrit, demokratik bir uzlaşıya, özgür siyasete ve evrensel hukuka yüz çevirmedir, tecrit hukukun sıfır noktasıdır. Özel bir hukukun, özel bir rejimin, özel yasaların işletildiği İmralı Cezaevi'nden yaklaşık iki yıldır haber alınamıyor.''

Tecridin dünyanın gündemi olduğunu ama Türkiye'nin "tecrit yokmuş" gibi davrandığını iddia eden Beştaş, tecridin kaldırılmasını istediklerini kaydetti. (AA)