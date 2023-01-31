AKP'li Metiner: Anayasa'nın ilk dört maddesine karşı olanlara da karşıyım

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak’taki köşesinde “Bu kez de tamam inşallah…” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Metiner bugünkü yazısında, sosyal medyada paylaşılan bir videosunda söylediği “Anayasa vesayetin son kalesidir. Bunu da paramparça edeceğiz, merak etmeyin” sözlerine açıklık getirdi.

“Anayasa’nın ilk dört maddesi olduğunu iddia edenler, bilesiniz ki bühtan ediyorlar” diyen Metiner, “Hemen belirteyim ki Anayasa’nın ilk dört maddesiyle hiç bir sorunum yoktur. İlk dört maddeye karşı olanlara da karşıyım. Benim böyle düşündüğümü beni tanıyan herkes bilir. Buna rağmen kastımın ilk dört maddeyi paramparça etmek olduğunu söyleyenler, çarpıtmanın ötesinde bir kötücül siyaset izliyorlar” dedi.

Metiner devamında, “Düşmanlık hukukuyla dahi bağdaşmayacak kötücül desiselere ve çarpıtmalara tenezzül edenleri, aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum” diye belirtti.