6'lı Masa'da AKP kafası: Aynen devam dediler...

AKP iktidara geldiğinde ülkenin birçok kamu kaynağını yok pahasına bedellerle satmış, bu satış sürecinde şimdilerde Altılı Masa'nın "ekonomiyi teslim edeceği" isim olan Ali Babacan da başrollerden birini oynamıştı.

Şimdi 6'lı Masa'nın dün açıkladığı mutabakat metninde yer alan bir madde, kamu kaynaklarının nasıl bir süreklilikle hedef alınacağının da ispatı niteliğinde.

Özel sektörün demiryolu taşımacılığına doğrudan dahli...

AKP iktidarının uzun yıllardır özelleştirmek için türlü adımlar attığı, emekçilerin tepkisi ve mücadelesine konu olan TCDD'nin ve demiryollarının özelleştirilmesi planı, 6'lı Masa'nın mutabakat metnine de aynen yerleşti.

Metnin ulaştırma bölümünde yer alan iki madde bu planını işareti olarak yorumlandı:

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’ni çağdaş yönetim sistemlerinin gerektirdiği kar ve maliyet odaklı şirket yönetim uygulamalarına kavuşturacağız.

Özel sektörün demiryolu taşımacılığına doğrudan tren ve dizi sahibi olarak girmesi için öngörülebilir, rekabetçi ve şeffaf bir piyasa düzeni kuracak, gerekli destek ve teşvikleri sağlayacağız.

'Mutabakat Metni piyasanın züppe diline uygun sözcüklerle süslenmiş'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, metnin içerisinde yer alan piyasa dilinin hakim olduğu ifadelere işaret ederek, "6’lı masanın Mutabakat Metni piyasanın züppe diline uygun paydaş, şeffaf, inovatif, yenilikçi sözcükleriyle süslenmiş bir TÜSİAD manifestosu. AKP özelleştirme şampiyonuydu. Bunlar devam edecek. Örneğin TCDD’yi özelleştireceklermiş. Öyle yazıyor" açıklamasında bulundu.