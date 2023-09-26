AKP’li Metin Külünk’ün suçlamaları sonrası 'Diyanet karıştı' iddiası

Erbaş’ın Külünk’ün savcılığa sunduğu belgelerle ilgili “rahatsız” olduğu iddia edildi. 8 Ekim’deki il müftüleri toplantısının iptal edilmesi de dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; AKP’li Metin Külünk’ün Diyanet’e ve Başkan Ali Erbaş’a yönelik savcılığa da taşınan bir kısmı FETÖ ve PKK, bir kısmı da yolsuzlukla bağlantılı iddialarda bulunması, Diyanet’te karışıklık yarattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Diyanet’te görevli olan eniştesi Fatih Kurt’a da uzanan iddiaların ardından Diyanet, konuyu yargıya taşıdı ve Külünk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara’da 60 sayfalık ifade veren Külünk’ün, çok sayıda belge de sunduğu kaydedildi. Belge konusuysa başka bir tartışmayı alevlendirdi. Diyanet’te üst kademe personel arasında “Erbaş’ın affını isteyeceği” konuşulmaya başlandı. Özellikle belgelerin “Erbaş’ı çok rahatsız ettiği, konunun daha fazla dallanıp budaklanmasının ve büyümesinin istenmediği” belirtiliyor.

‘Affı’ olası bulmayanlar var

“Çıkıp yalanlayın” yönündeki söylemlereyse “Belgelerden bahsediliyor. Yalanlanacak bir durum yok” yanıtı verildiği aktarılıyor. Kurumdaki bazı eski yöneticilerin ellerindeki belgeleri de paylaştığı, iddialar arasında yer alıyor.

Af konusunda kurumda farklı görüşler de bulunuyor. Külünk’ün tüm iddialarına karşın Erbaş’ın ekibinin yeniden atandığına dikkat çeken bazı kaynaklar, bu nedenle affı “olası” bulmuyor.

İl müftüleri toplantısı iptal edildi

Konunun tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı olduğunu belirten bazı isimler, “Cumhurbaşkanı, Erbaş’tan memnun mu? Asıl konu bu. Külünk’ün iddiaları, yenilir yutulur gibi değil. İktidar kanadında da rahatsızlık var” değerlendirmesini yapıyor. İddiaları reddeden bazı isimlerse “Dedikodudan ibaret. Başkan şu an daha rahat” değerlendirmesini yapıyor.

Tartışmalar sürerken 8 Ekim’de yapılması planlanan il müftüleri toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesi dikkat çekti. Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, gönderdiği mesajda, “Söz konusu toplantının 8 Ekim’de icrası mümkün görünmemektedir” ifadelerini kullandı.