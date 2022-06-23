AKP'li Metin Külünk'ten YÖK Başkanı'na 'cemaat' çağrısı

AKP MKYK üyesi Metin Külünk, YÖK Başkanı Erol Özvar'a yaptığı çağrıda, Özvar'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atanmış bir bürokrat olduğunu 'hatırlatarak' "Bu imzanın size yüklediği mükellefiyet vardır" dedi.

Külünk, üniversitelerde Cemaat'in yeniden örgütlendiği yönünde endişe olduğunu belirterek, 'zamanın cesur olma zamanı' olduğunu ifade etti.

'Üniversitelerde Cemaat'in yeniden örgütlenmesine yönelik bir endişe var'

Külünk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasına ilişkin bize gelen bilgi ve belgeler size gelmiyor mu? Bize ulaşan idari ve akademik personel size ulaşamıyor mu? Kamuoyu, FETÖ hassasiyet ve mücadele konusunda duyarlılık bekliyor Erol Özvar. Üniversiteler güvenlik görevlisinden idari memuruna, öğretim üyesinden yönetici kadrosuna kadar FETÖ’nün yeniden örgütlenmeye çalıştığı önemli bir alan olduğuna dair akademi dünyasında ciddi endişe varken.

Bugünlerde, üniversiteler üzerinden yeniden harekete geçen hain örgüte karşı, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiği mücadelede gerekenleri yapmak için makamlarda oturanların bir kısmı neyi beklemektedir?

'Erdoğan'ın imzasıyla atanmış bir bürokratsınız'

Sayın Erol Özvar, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla atanmış bir bürokratsınız. Bu imzanın size yüklediği mükellefiyet vardır. Üniversitelerde sürekli Erdoğan nefreti körüklemek için uğraşan ve üniversiteleri Sayın Erdoğan’ın verdiği milli bağımsızlık mücadelesine karşıt zemin oluşturacak uygulamaların adresi olan FETÖ ve PKK işbirlikçisi ve LGBT ile köklü mücadele etmektir.

Misyonunuzz sorumluluğunuz tarihsel olarak budur eğer bunu ortaya koymak sorumluluğunuz ve de zorunluluğunuzdur. Bunun gereğini yapmak size hem Anayasanın emri ve de hem de 15 Temmuz gecesi işgal girişimini tasfiye eden aziz milletimizin yüklediği sorumluluktur. Vakit Cesur olma vaktidir."