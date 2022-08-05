AKP'li Mehmet Özhaseki: CHP'nin kazandığı belediyeler bizde burukluk oluşturdu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Denizli'de AKP İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

DHA'nın haberine göre Özhaseki muhalefet için "Belediyelerde neler yapacaklarını bilmiyorlar. Zaten taş üstüne de taş koymadılar. Genelde ne yapacakları da belirsiz. Ama şu iki strateji üzerine hareket ediyorlar. Bir Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmasın da ne olursa olsun. Bir araya geldikleri 7'li grup sokakta görseler birbirlerine selam vermezler” dedi.

"Türkiye'nin devasa problemleri karşısında çözümü nerede üretecekler? Aynı bakmıyorlar ki zaten. Ama 'gel yıkalım' politikası. 'Gel devirelim' politikası" diyen Özhaseki, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin ve Antalya'da belediye başkanlığını CHP'nin kazanmasıyla ilgiliyse "Elbette bizde bir burukluk oluşturdu” ifadesini kullandı.

Özhaseki, şunları kaydetti:

“Bu seçim önemli bir seçim. Zannetmeyin ki bu seçim sadece bir Recep Tayyip Erdoğan seçimidir. Asla öyle değil. Zannetmeyin ki sadece Türkiye'de yapılan bir seçimdir. Hayır, sadece Türkiye için yapılmış bir seçim de değil. Bu seçimin bambaşka bir önemi var. Elbette Türkiye için bir seçimdir. Elbette cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ama bütün dünyadaki mazlumların da takip ettiğini hiç kimse unutmasın.”