AKP'li meclis üyesinin kızına ait tesis iptal kararına rağmen faaliyette

AKP Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Murat Evke'nin kızı Ebru Evke'ye ait İznik Gölü kıyısında kurulmak istenen OLEA zeytin sıkım tesisine inşaat tamamlandıktan sonra ÇED süreci başlatılması tepki çekmişti. Tesise verilen "ÇED gerekli değildir" kararı geçtiğimiz günlerde Bursa İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Bunun üzerine tesisin sahibi Ebru Evke ve Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, iptal kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle kararı Danıştay'a götürdü. Danıştay, geçtiğimiz günlerde açıklanan kararla, yürütmenin durdurulmasına ilişkin temyiz istemini reddetti.

Belediye tesise inşaat ruhsatı verdi

Çevre Kanunu'na ve ÇED Yönetmenliği'ne aykırı olmasına karşın Orhangazi Belediyesi yasalara aykırı olarak, "ÇED gerekli değildir" kararı bulunmayan tesise inşaat ruhsatı vermişti.

AB Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma İçin Yardım Programı'ndan (IPARD) hibe desteği alan ve İznik Gölü sulak alanı tampon bölgesinde yer alan tesis, 1. sınıf tarım ve özel ürün (zeytin) arazisinde yasadışı olarak faaliyet gösteriyor.

'Belediye yasalara uygun davransın'

Avukat Erol Çiçek ve Avukat Sedat Ata da gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, Avrupa Birliği Türkiye IPARD Ajansı'nı kanunlara aykırı tesise verilen hibe desteğini iptal etmeye ve ülke mevzuatına uygun davranmaya çağırdı. Avukatlar Orhangazi Belediyesi'nin yasalara ve hukuka uyması gerektiğini belirtti.