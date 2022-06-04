AKP’li meclis üyesinin eşi kadın çalışanı darp etti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde AKP Meclis Üyesi E.A.’nın eşi S.A.’nın Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda görev yapan güvenlik görevlisi Şadiye Sayan’ı darp ettiği iddia edildi.

Kocaeli Barış Gazetesi’nden Merve Dişli’nin haberine göre, Şadiye Sayan kurumda çalışan bazı çalışanların sözleşmeli personele kart bastırdığını ortaya çıkarttığı gerekçesiyle uzun süredir mobbing görüyordu.

Kurumun engelli girişinde çalışan Sayan, kurum içinde yasak olmasına rağmen biber ve domates fidanı ekildiğini görünce devlet kurumu içerisinde fidan dikmenin yasak olduğunu yalnızca çiçek ekilebileceğini söyledi.

Sayan’ın fidanlara müdahalesi sırasında kurumda karate antrenörü olarak çalışan ve Kartepe Belediyesi AKP Meclis Üyesi E.A.’nın da eşi olan S.A.’nın, Sayan’ın sağ kolunu sıkmaya başlayarak "Sen ne yapıyorsun?" dediği, bu sırada kurum müdürü E.A.’nın da Sayan’ı "Seni Adana’ya süreceğim" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü.

Darp raporu almak için hastaneye başvuran Sayan, S.A. ve E.A.’dan şikayetçi oldu.