AKP’li meclis üyesine 28 milyon liralık 59 ihale: ‘Çatır çatır kazandım...’

Bolu Belediyesi Meclisi Mart ayı 2. oturumunda 21/F ihaleleri gündeme geldi.

CHP'li Bolu Belediyesi'ni 21/F (pazarlık usulü) maddesine göre hizmet alımı yapmakla suçlayan AKP'li Meclis Üyesi Bülent Oturak'a Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclis toplantısında cevap verdi.

2011 Kasım seçimlerinde AKP’den Bolu Milletvekili aday adayı olan meclis üyesi Bülent Oturak'ın, belediyenin pazarlık usulüyle hizmet alımı yapmasına karşı çıkması ve Başkan Tanju Özcan’ı eleştirmesi üzerine mecliste sözlü tartışma yaşandı.

Pazarlık usulüyle hizmet alımına karşı çıkan Bülent Oturak'a Tanju Özcan belgelerle cevap verdi.

2006-2018 arasında 59 ihale

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Başkan Tanju Özcan, yaptıkları araştırma sonucu ortaya çıkan belgelerle Bülent Oturak’ın meclis üyesi olmadan önce 2 ayrı bilgisayar firmasıyla Bolu Belediyesi’nden 2006-2018 yılları arasında 59 ihale aldığını söyledi.

Bulamadıkları ihaleler de olabileceğini kaydeden Özcan, “Tespit ettiklerimizi söylüyorum. 2006’dan 2018’e kadar Bülent Bey'in ortak olduğu 2 firmadan 59 kez alım yapmış. Doğrudan temin ile çok sayıda alım var. Açık ihale ile alım var. Bir de çok eleştirdiğiniz 21/F ile alınmış ihaleleri var. İki bilgisayar şirketi. Bir tanesinden 3 milyon 156 bin 678 liralık alım yapılmış. Diğer firmasından da 2 milyon 183 bin liralık. Onun içinde de 21/F var. Öncelikle şunu söyleyeyim Bülent Bey alınca sorun olmuyor. 21/F yapılıp başkası alınca neden sorun oluyor?” dedi.

‘Rakamları görünce neden üzüldüğünü anladım’

Tespit edilen 59 ihalenin toplam değerinin 5 milyon 339 bin lira olduğunu kaydeden Başkan Özcan, “Bülent Bey'in ben asıl rahatsızlığını anladım. Bülent Bey, belediye meclis üyesi olmadan önce belediyemize toplam 5 milyon 339 bin TL'lik doğrudan temin, açık ihale ve 21/F’den mal satışı gerçekleştirmiş. 2006-2018 arasındaki dolar kuru ortalamasına göre 2.7’den hesapladık. Yani bu günkü para ile Bolu Belediyesi bu yıllar arasında Bülent Bey’e 1 milyon 977 bin dolar ödemiş. Bu günkü kur ile hesapladığınızda 28 milyon 666 bin lira ediyor. Dolayısıyla Bülent Bey’in canının neden bu kadar yandığını ve üzüldüğünü bu rakamları görünce anladım” diye konuştu.

Meclis üyesi olmadan önce ihalelerin alındığına ve sorun teşkil etmediğini dile getiren Özcan, “İhale usulüne uygun mu değil mi buna bakarız. O kadar çok doğrudan temin yapılmış ki, Bülent Bey'in karşı çıktığı 21/F’den mal alım yapılmış. Doğrudan temin ile alınmış. Doğrudan temin ve 21/F'in limiti bütçenin yüzde 10'udur. Benim dönemimde yüzde 3 ile yüzde 4'ü kullanıldı. Eski dönemde yüzde 9 – 10, hatta bazen yüzde 11'leri bulduğu dönemlerde olmuş. Eleştiriyorsunuz ama eleştirdiğiniz alış yöntemlerini siz de kullanmışsınız. Size verilmiş o işler. Az bir rakamdan bahsetmiyorum. Bazen 3 gün arayla doğrudan temin alınmış. 59 tane ihaleyi bu şekilde tespit edebildim” ifadelerini kullandı.

‘İhaleleri çatır çatır kazandım’

Başkan Tanju Özcan’a cevap vermek için kürsüye çıkan Bülent Oturak ise 1996 yılında bilişim sektöründe ticaret hayatına başladığını ve çok sayıda devlet ihalesine girdiğini söyledi.

Belediyeden aldığı ihalelerde döneminde görev yapan müdür ve personelin halen daha çalıştıklarını belirten Oturak, “Varsa sıkıntı söylesinler. 'Yanlış yapmıştık' diye söylesinler. 59 taneden bahsediyorsunuz. Beraber çıkartalım mali hizmetlerle birlikte. AK Parti o kadar şeffaf ihale yapıyor ki. Örnek veriyorum, art niyetli olunmuş olsa tek benim girdiğim ve yüksek fiyat verdiğim ihaleyi iptal ettiler. Meclis üyesi olduktan sonra ihaleye girmedim. Ankara ve İstanbul firmaları arasından bu ihaleyi almışım tebrik edeceğiniz yerde, beni karalamak gibi bir yönteme düşüyorsunuz. Çatır çatır hak ederek aldığım ihaleler” şeklinde konuştu.

Bülent Oturak, aldığı bir ihalenin Başkan Tanju Özcan döneminde ödemesinin yapılmadığını, kendisinde yüzde 20 indirim yapılmasının istendiğini ileri sürerek, “Tanju Bey bizim helal kazancımızı, zorla bizden yardım almak suretiyle 200 milyon liramızı gasp etmiştir. Buradan suç duyusunda bulunuyorum” dedi.