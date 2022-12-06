AKP'li meclis üyesinden 'boşanma' açıklaması: Laik bir hukuk devletinde yaşıyoruz ya bunun sonucudur

Dün yapılan İstanbul Esenyurt Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında, belediye bünyesinde kurulması planlanan Psikolojik ve Sosyal Hizmetler Şefliği bünyesinde 'Eşitlik Birimi' görüşmesi sırasında tartışma yaşandı.

AKP’li üye Fatih Taşdemir, "Yok efendim, ‘Boşanma olayları en çok bu dönemde olmuş’ Bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı diyor, gidin boşanın. Kusura bakmayın. Demokratik, laik bir hukuk devletinde yaşıyoruz ya bunlar bunun sonucudur" dedi.

Taşdemir'in konuya ilişkin sözleri şöyle:

“Toplumsal eşitlik adı altında alt birimlerde kurulması istenen bir şeflik söz konusu. Bir kere Esenyurt Belediye’sinde böyle bir şeye neden ihtiyaç var? Bir kere Esenyurt Belediyesi’nin Sosyal İşler Müdürlüğü var mı, var... Kadın Aile Müdürlüğü var mı, var… Peki burada ne ayırt edilebiliyor? Kadın kadındır, erkek erkektir. Anlamayanlara anlatalım; ismi Ayşe ise kadındır, Ahmet ise erkektir. Yani kadın geldi, sizden yardım istedi siz Sosyal İşler Müdürlüğü’nde neyine yardımcı olamıyorsunuz veya diğer Sosyal İşler Müdürlüğü’nüzde hangi çalışmayı yapamıyorsunuz? Biz neden bunu söylüyoruz biliyor musunuz arkadaşlar… Çünkü benzer çalışmaları Kadıköy Belediyesi’nde, Şişli Belediyesi’nde, CHP’nin genelinde bunlar yapılıyor.

'Erkekle kadını çırılçıplak havuzlara koyan zihniyet sizsiniz'

Aile kurumunu yer altına alan sizsiniz, CHP zihniyetidir. Erkekle kadını çırılçıplak havuzlara koyan zihniyet sizsiniz. Bunu nereden anlatıyorsunuz. Kime anlatıyorsunuz? Olayı bir müdürlüğün alt çalışması, strateji geliştirilmesi ile alakalı bir yönetmeliğin dışına taşırdınız. Bu aslında sizin, bir zihniyet tasavvuru yapıyorsunuz ya burada siz toplumu zaten ayırıyorsunuz. Bizim zihniyetimiz ne? Yok efendim, ‘Boşanma olayları en çok bu dönemde olmuş’ Bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı diyor, gidin boşanın.

'Demokratik, laik bir hukuk devletinde yaşıyoruz ya bunlar bunun sonucudur'

Kusura bakmayın. Demokratik, laik bir hukuk devletinde yaşıyoruz ya bunlar bunun sonucudur. Bunlar aşırı istediğiniz özgürlüğün sonucudur. Yanlış algılıyorsunuz. Toplumsal cinsiyet eşitliği diyorsunuz ya, toplumsal haklar anlamında… Beş tane bayan Meclis üyemiz var, sizde iki tane. Mademki kadın hakları, eşitliği savunuyorsunuz. Kalkıp bizim zihniyetimize laf edecek, son söz söyleyecek kişi sizsiniz. Her seferinde zihniyet ayrıştırması, toplumu ayrıştırıyorsunuz.”