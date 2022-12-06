AKP'li belediyeden 80 milyon TL'lik 'halkla ilişkiler çalışması'

AKP'li Esenler Belediyesi, 2023 yılında yapacağı “halkla ilişkiler çalışmaları” için yaklaşık 80 milyon lira harcayacak. Belediyenin bu kapsamda dağıtacağı ürünler arasında 600 kol saati, 20 bin lolipop şeker, 80 bin gül ve karanfil, 7 bin kutu çikolata yer aldı.

Esenler Belediyesi, “Halkla ilişkiler çalışmaları için çiçek, çikolata ve promosyon hizmet temin işi” ihalesine çıktı. Yurttaş memnuniyeti araştırması için altı anket çalışmasının da yürütüleceğinin belirtildiği ihale kapsamında, 38 kalemden oluşan malzeme alımı yapılacak.

Aynı kapsamda 2022 yılında 31 kalem malzeme için ihale yapılmıştı. Geçen yılki ihale dosyasında alınan 10 bin aşure sayısı 20 bine yükseltilirken, çocuklara dağıtılmak üzere geçen yıl alınan 10 bin oyuncak araba ve oyuncak bebek sayısı ise bu yıl 20 bin oldu.

Bu yılkı listeye eklenen yeni ürünler arasında 600 kol saati, 20 bin lolipop şeker, 20 bin çikolatalı gofret, 100’er gramlık 500 adet Türk kahvesi, 35 bin adet kaşarlı sandviç, 90 bin adet lokma tatlısı, 30 bin adet baskılı balon ve 400 adet ferforje aranjman da yer aldı. Geçen yılki listede ve güncel listede yer alan ürünler arasında meyveli kek, meyve suyu, kandil simidi, aşure, 7 bin kutu çikolata, 80 bin gül ve karanfil de bulunuyor. (ANKA)