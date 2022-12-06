Ziraat Bankası'ndaki hediye saat skandalının perde arkası ortaya çıktı

Gazeteci Barış Yarkadaş, Ziraat Bankası'nın 300 milyon TL’lik hediye skandalının perde arkasını anlattı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın haber kaynağının peşine düştüğünü söyleyen Yarkadaş canlı yayında kaynağını açıkladı.

Yarkadaş, “Ziraat Bankası’nda üst düzey bir görevliyle konuştum ‘Alpaslan Bey haber kaynağının peşine düştü’ diye. Haber kaynağım emekli bir öğretmen ‘Kızım Ziraat Bankası’nda çalışıyor, dün gece saat getirmişler’ dedi, saat 31 bin 850 TL” dedi.

Yarkadaş, Ziraat Bankası’nın 10 yıl ve üstünde hizmet vermiş etiket fiyatı 31 bin TL olan İsviçre yapımı hediye saatin yüzlerce ilanını gördüğünü ifade etti.

Yaşananların ardından emekli Ziraat Bankası müdürlerini aradığını belirten Yarkadaş, “3 emekli Ziraat Bankası müdürü de aynı bilgiyi verdi. 15 bin saat hediye edilmiş, Ziraat Bankası’nın kasasından 300 milyon TL para ödenmiş. 31 bin TL’lik saat vermek yerine bunu çalışanlara ikramiye verebilirdiniz” ifadelerini kullandı.