AKP’li meclis üyesi iş yerinde silahlı saldırıya uğradı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre; Arslanbey Mahallesi'nde esnaflık yapan Kartepe Belediyesi'nin AKP’li Meclis Üyesi Recep Ubay, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıyı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki ayağına birer kurşun isabet eden Recep Ubay, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve ameliyata alındı.

T24'ten Ergün Demir'in haberine göre, saldırıyı gerçekleştiren İ.Ö’nün Ubay’ın eski bir husumetlisi olduğu ve saldırıdan sonra emniyete teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.