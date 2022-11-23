AKP'li meclis üyesi kürsüde ağladı: 'Kimse kimseye hakaret etmesin'

Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Oturumu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, CHP’li Meclis Üyesi Naci Parlak’ın AKP’li Meclis Üyesi Bülent Oturak’a yönelttiği eleştiriler gündem oldu.

CHP'li Parlak, AKP’li Oturak'ın bütçe eleştirilerine tepki göstererek, "Bülent Bey, bu konuda siz iyi niyetli değilsiniz, samimi değilsiniz. Bir insan sözünün arkasında durur. Siz kusura bakmayın içten pazarlıkçısınız. Bülent Bey, ciddi bir şekilde içten pazarlıkçı kişiliğe sahip. Bütçeye şerh koyarak nereye varmak istiyorsunuz? Amacınız belediyeyi çalıştırmamaksa sizleri Bolu halkına sunuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Tanju Özcan toplantıya 10 dakika ara verdi. Toplantının ikinci kısmında Naci Parlak, Bülent Oturak'tan özür diledi.

Aranın ardından yeniden söz alan AKP Meclis Üyesi Bülent Oturak, gözyaşlarını tutamayıp, "Burada belediye meclis üyesi olarak katılmadığım toplantı olmadı. Hiç izin kullanmadım. Maalesef maruz kaldığımız durum bizi çok üzdü. Bugün beni annem, eşim izledi. Kimse kimseye hakaret etmesin. Kimsenin ailesini zor durumda bırakmasın. Ben konuşamayacağım" diyerek kürsüden indi. (ANKA)