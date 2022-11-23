Bitmeyen proje: '4,3 milyar TL'lik maliyet 47,1 milyar TL’ye ulaştı' 

Temeli 2013 yılında atılan ve “Bin 80 günde tamamlanacak” denilen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi, aradan geçen dokuz yıla karşın tamamlanmadı.

Kördüğüm haline gelen projenin maliyeti neredeyse 10’a katlanarak 47,1 milyar TL’ye ulaştı. Projede kilometre başına maliyetin 5 milyon dolar olduğunu belirten CHP Milletvekili Ulaş Karasu, “Bunun dünya standardı 1,5 milyon dolar. Böyle bir maliyet dünyanın neresinde var?” dedi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP’li Karasu, projeye yönelik maliyetin ikiye bölündüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda projeye yönelik ilk kalemin, tamamı devlet harcaması olan, ‘Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı altyapı projesi’ olduğunu belirten Karasu, projenin maliyetinin 13 milyar 890 milyon TL olduğunu ifade etti. İlk proje kapsamında 2021 yılına kadar 8,9 milyar TL harcandığını dile getiren Karasu, 2022 yılında proje için 2,1 milyar TL’lik ödenek ayrıldığını bildirdi.

Km başına 92,7 milyon TL

Projenin ikinci bölümüne yönelik Karasu, şunları kaydetti: “Projenin ikinci bölümünün maliyeti ise 33 milyar 238 milyon TL. Bu tutarın 27 milyar 797 milyon TL'lik kısmı dış kredi olarak tanımlandı, ihale ERG İnşaat'a pazarlık usulüyle verildi. Bu bağlamda, iki projenin kalemleri toplandığında 508 kilometrelik hattın maliyeti 47 milyar 128 milyon TL'ye çıkmakta. Başka bir hesapla projede, kilometre başına 92 milyon 772 bin TL para harcanmış olacak. Bunun dünya standardı ise 1,5 milyon dolar civarında.”

Bakan'a soruldu

Kilometre başına maliyetin dünyada örneğine rastlanmadığını vurgulayan Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle şunları sordu: