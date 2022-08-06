AKP'li meclis üyesi kentsel dönüşüm projesine dava açtı

Yapımının yıllarca ötelenmesi nedeniyle hak sahiplerinin mağduriyetine yol açan Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki bin 200 konutun yapımının AKP Sincan Meclis Üyesi Bekir Yıldız’ın da müdahil olarak katıldığı dava ile durdurulduğu öğrenildi. Binlerce kişinin yaşadığı mağduriyeti artıran davayı “ihale şantajından” tutuklu bulunan İrfan Güneş’in açtığı bildirildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Melih Gökçek döneminde başlayan ve 14 yıl boyunca hak sahiplerine teslim edilemeyen Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi yargı eliyle engellendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi kasasından hak sahiplerine 14 yıl boyunca 2,5 milyar TL kira ödemesi yapılması nedeniyle büyük kamu zararına yol açan projeye yönelik açılan davaya müdahil olan isimler dikkati çekti.

Dilekçe benzerliği

ABB iştiraki PORTAŞ’ın yapımını üstlendiği projenin ihalesine yönelik GÜNFALT A.Ş. isimli şirketin sahibi İrfan Güneş iptal davası açtı. İptal istemi üç farklı mahkemeye yapılırken mahkemelerden ikisi ihaleyi hukuka uygun bularak talebi reddetti, biri ise ihaleyi iptal etti. ABB, iptal kararını temyize götürdü. İptal davası sürerken ABB Meclisi Üyesi AKP’li Yıldız, konuyla ilgili Meclis’te bir konuşma yaptı. İhaleyi eleştiren Yıldız, ABB’nin açtığı temyiz davasına Danıştay’da müdahil oldu. İrfan Güneş ile AKP’li Bekir Yıldız’ın Danıştay’a verdiği dilekçelerde yer alan ifadelerin ise benzer olduğu belirlendi.

Yargı sürecinin sonucunda projenin yapımı zorunlu olarak durduruldu. ABB, iptal davası açılabilmesi için davacının menfaatinin ihlal edilmiş olmasının şart olduğunu, iptal davalarının ancak idari işlemlerden dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılabileceğini ve menfaat ihlali bulunmayan Bekir Yıldız ve İrfan Güneş’in, “farklı amaçla” hareket ettiğini belirterek davanın reddini istedi.

ABB'den suç duyurusu

ABB, Bekir Yıldız hakkında ihale şantajından tutuklu bulunan İrfan Güneş ile birlikte hareket ederek siyasi yönünü kullanıp suça iştirak etmesi, ikili arasındaki HTS kayıtlarının istenmesi ve başka kamu ihalelerinin araştırılması istemi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yıldız’ın davaya müdahil olma nedeninin araştırıldığı kaydedildi.