17 şirketin teklifi geçersiz sayıldı, İller Bankası ihalesi eski AKP'li vekile verildi

Eski AKP Ankara Milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın ortağı ve kurucusu olduğu Soysal Mühendislik, İnşaat Anonim Şirketi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası’ndan milyonlarca liralık bir ihale daha aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İller Bankası 15 Haziran tarihinde “Aydın Buharkent Kanalizasyon, Yağmursuyu, İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. 19 şirketin katılarak teklif verdiği ihalede sadece 2 şirketin teklifinin geçerli sayıldığı açıklandı. Bu iki şirket arasından da ihaleyi 101 milyon 395 bin TL teklif veren Soysal Mühendislik, İnşaat Anonim Şirketi’nin aldığı ve İller Bankası ile şirket arasında 29 Temmuz’da sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Babası Gökçek'le gözaltına alınmıştı

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 6 Ocak 2020 tarihli sayısında yer alan bilgiye göre, Soysal Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi’nin sermayesi 20 milyon TL olarak belirlendi. Şirketin ortakları Muhammed Hafız Osman Mallı, Salih Mehmet Mallı, İsa Mallı ve 25’inci dönem AKP milletvekili Mahmut Sami Mallı’dan oluşuyor.

Şirket ortaklarından eski AKP Milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın babası Musa Mallı ise 1998 yılında AKP’li Melih Gökçek ile birlikte gözaltına alındı. Gökçek ve Mallı, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin Muradiye Vakfı'nın belediyeden aldığı ihaleler konusunda yürüttüğü soruşturma kapsamında, DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'in talimatı üzerine Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınmıştı.

10 yılda kamudan 32 ayrı ihale

Soysal Mühendislik Şirketi, son 10 yılda kamudan 32 ayrı ihale aldı. Bu 32 ihalenin toplam bedeli ise yaklaşık 906 milyon TL. Şirketin en fazla ihale aldığı kurumların başında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve İller Bankası geliyor.

Mallı’nın ortağı olduğu şirketin Suriye’deki içme suyu kuyularına bağlantı hatları yapımı ihalesini 43 milyon TL’ye aldığı da ortaya çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mayıs 2019’da Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde açılan su kuyularına bağlantı hatları yapılması için ihale yapılmıştı. İhaleyi AKP'li eski Milletvekili Mallı'nın ortağı olduğu Soysal Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi 43 milyon 829 bin TL’lik teklif vererek kazanmıştı.