AKP’li meclis üyesi, İBB binasında muhabiri darp etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi, mayıs ayı olağan İSKİ Genel Kurulu'nu gerçekleştirmek üzere Saraçhane'deki başkanlık binasında toplandı.

BirGün'ün haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı konuşması sırasında AKP'li meclis üyeleri salonunu terk etti.

Oturumdan çıkan AKP'li Meclis Üyesi Uğur Korkmaz’a sivil bir kişi tarafından küfür edildiği öğrenildi. AKP’li Korkmaz bu olayı görüntüleyen Medyascope muhabiri Ali Macit'i yaşanan arbede sırasında darp etti ve çekim yapmasını engelledi.