AKP'li meclis üyeleri Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

AKP Ümraniye Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Meclisi 2’nci Başkan Vekili Orçun Şekercioğlu, AKP Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri Osman Affan Özkan ve Mehmet Mantar Yeniden Refah Partisi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP’den istifa eden meclis üyelerine rozet taktı.

Erbakan, yaptığı açıklamada, "Ümraniye Belediyemizde de Yeniden Refah Partisi Meclis Grubumuz bu arkadaşlarımız sayesinde kurulmuş olacak.” dedi.

Ümraniye Belediye Meclisi ikinci Başkan vekili Orçun Şekercioğlu da “İstanbul’da da Ümraniye’mizde de Yeniden Refah Partili belediyelerin görevi devralması için azim ve kararlılıkla çalışacağız." diyerek yapılacak ilk meclis toplantısında dilekçe vererek gruplarını kuracaklarını duyurdu.