AKP'li Mamak Belediyesi ihaleyi eski başkanın oğluna verdi

AKP’li Murat Köse’nin başkanlığını yaptığı Mamak Belediyesi, 2 Şubat’ta “2022 Yılı Kültür ve Sanat Etkinlikleri” ihalesi düzenledi. Ankara’da dört ay boyunca sürecek kültür ve sanat etkinliklerinin organizasyonunu kapsayan ihaleye iki şirket teklif verdi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, teklifleri değerlendiren idare, 21 Şubat’ta Sata Reklam Tasarım Basın Yayın Matbaacılık Organizasyon Danışmanlık isimli şirketle sözleşme imzaladı. Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile şirket arasında imzalanan sözleşmenin bedeli ise 398 bin 750 TL oldu.

Belediyenin, 16 Nisan’da AKP eski Milletvekili Uğur Işılak konseri ile başlayacak organizasyonlar için düzenlediği ihaleyi alan Sata Şirketinin yönetiminde, Keçiören eski Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Ak’ın oğlu Muhammet Ali Ak bulunuyor.

Şirket, kamudan aldığı ihalelerle daha önce de gündeme gelmişti. Sata, Ticaret Bakanlığı’nın otobüs hizmeti satın almak için düzenlediği 1,6 milyon TL maliyetli ihaleyi almıştı. İhalenin 1,6 milyon lira bedelle sonuçlanmasına rağmen firmaya 1,9 milyon lira ödendiği öne sürülmüştü.