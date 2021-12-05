AKP'li Mahir Ünal: RTÜK'ü göreve davet ediyoruz

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, televizyon programlarında gösterilen şiddet olaylarının toplumun ruh sağlığını bozucu faktörler olduğunu söyledi.

Televizyonların sabahtan akşama şiddeti gösterdiğini ifade eden Ünal, RTÜK'ü göreve davet etti. Ünal, “Geçen gün bir akşamda üç ayrı dizide üç ayrı intihar sahnesi vardı. RTÜK başkanımızı aradım dedim ki, ‘Bütün dünyada, Dünya Sağlık Örgütü dahil bununla ilgili Kod-5’i yayımladılar. Bir akşamda üç ayrı dizide nasıl oluyor da üç ayrı intihar olayı oluyor. Daha şiddeti saymıyorum. Sabahtan akşama kadar siz televizyonlarda ne gösteriyorsunuz şiddet gösteriyorsunuz. Bunun adı habercilik değil, bunun adı sorumsuzluktur. Sosyal sorumluluğu üstlenmemektir bunun adı. Biz şiddetin bir sarmala dönüştüğü bir toplumsal yapı istemiyoruz. Medyanın bu konuda sorumluluğunu üstlenmesini ve medyanın en azından ruh sağlığı açısından, en azından Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda yaptığı uyarıları dikkate almasını izlenme, tıklanma ve reyting uğruna toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmamasını diliyoruz ve istiyoruz. Bu konuda sorumlu olan kurumları da başta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olmak üzere göreve davet ediyoruz. Prime timeda izlenilirlik oranım yüksek olsun diye kimsenin toplumun ruh sağlığını tehlikeye atma hakkı bulunmamaktadır” diye konuştu. (İHA)