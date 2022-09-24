AKP'li Mahir Ünal: Meclis gündeminde ilk sırada dezenformasyon yasası var

AKP Başkanvekili Mahir Ünal, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde Meclis Genel Kurulu'nun ilk gündem maddesinin kamuoyunda 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' olacağını söyledi.

Ünal, "Temmuz ayı içerisinde kamuoyunda 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Ekim ayına ertelediğimizi ifade etmiştik. Bu ertelemeyi de muhalefetle, diğer gruplarla yaptığımız istişarelerle gerçekleştirmiştik. Şimdi 1 Ekim’de Meclis açıldığında ilk sırada Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, yani Dezenformasyonla Mücadele Kanunu’nu ilk gündem olarak alıyoruz” dedi.

AYM ve RTÜK’e üye seçimleri

DHA'nın haberine göre Ünal, Meclis gündemine alınacak diğer kanun tekliflerle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Sonra Endüstri Bölgeler Kanun Teklifi var. Yurtdışında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev sürelerinin uzatılmasına dair tezkereler var. Yani, Mali, Orta Afrika, Lübnan, Azerbaycan tezkereleri var. Yine 9 Ekim’e kadar seçiminin yapılması gereken Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bir üye seçimi var. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bir üye seçimi ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üye seçimi var. Bir de üzerinde çalıştığımız bir torba yasası teklifi var."