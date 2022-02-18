AKP'li Kurtulmuş'tan 28 Şubat tavsiyesi: Adamakıllı bir 28 Şubat eleştirisi yapın

Gaziantep'teki bir açılış töreninde konuşan AKP Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Şubat 2022 tarihinde mutabakat metnini kamuoyunu sunmak için bir araya gelecek olan CHP, İYİP, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti için "28 Şubat'ta toplanacak olan o muhalefet partilerine buradan tavsiye ediyorum; adamakıllı bir 28 Şubat eleştirisi yapın, o gün Türkiye demokrasisine sözümüz var diyerek ortaya çıkın" dedi.

Kurtulmuş konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş dönemlerde neler yaşandı, anlatmaya başlasak 150 yılda Türkiye’de ne siyasi mücadeleler verildi. Rahmetli Menderes’in iktidara geldiği günden itibaren ne acı faturalar ödendi. Rahmetli Özal’ın ne çektiğini, nasıl ona engel olduklarını konuşsak saatlerce konuşuruz. 28 Şubat geliyor, şimdi o 28 Şubat'ta toplanacak olan o muhalefet partilerine buradan tavsiye ediyorum; adamakıllı bir 28 Şubat eleştirisi yapın, o gün Türkiye demokrasisine sözümüz var diyerek ortaya çıkın ve 28 Şubat'ın şahsında bütün antidemokratik uygulamalarını telin (protesto) ettiğinizi söyleyin. 15 Temmuz'da son örneğini gördüğümüz emperyalistlerin uşağı, eli maşalı birtakım çevrelere bir daha fırsat vermeyeceklerini açıkça ortaya koysunlar." (İHA)