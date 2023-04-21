AKP'li Kurtulmuş: Türkiye'nin en başarılı olduğu hususlardan biri seçim

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hatay'da partisinin İskenderun İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Adana'da AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle 14 el ateş edilerek saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Seçimlere az bir süre kala yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirten Kurtulmuş, "Failin hemen yakalanmış olması, bu meselenin arkasındaki bütün gerçekleri yapılacak soruşturmayla sonuna kadar ortaya çıkarır. Gerçekten Türk siyasetini zehirlemek isteyen bu tür provokatif eylemlerin bir daha ortaya çıkmamasına vesile olur çünkü birilerinin en çok korktuğu şey Türkiye'de demokrasinin tıkır tıkır işlemesidir" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Aslında Türkiye'nin yapmakta en çok başarılı olduğu hususlardan biri, yıllar boyunca en iyi yaptığımız şeylerden biri seçimdir. Türkiye demokrasisine baktığınız zaman bu millet, fevkalade yüksek katılım oranlarıyla demokrasinin içinde yer alır. Çünkü millet ipi asla başkalarına, vesayetçilere bırakmak istemez. Beşeri planda, sözün de kararın da sadece kendisinde olmasını ister. Onun için de bizim halkımız, dünyanın sözde en ileri demokrasisi olduğu iddia edilen ülkelerle kıyasladığınızda da çok yüksek bir katılım oranıyla demokrasiye, iradesine, sandıklarına sahip çıkar."

"AK Parti sadece bir siyasi partiden ibaret değildir. AK Parti bir dava hareketidir. Davası yeniden büyük Türkiye'yi kurmak ve yeryüzünde adaletli, hakkaniyetli bir sistemin kuruluşuna öncülük yapmak olan bir siyasi iddianın merkezidir" diyen Kurtulmuş, "Artık vesayet odaklarının ağababalarının hiçbirinin bu ülkede sözü geçmeyecektir" şeklinde konuştu.