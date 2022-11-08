AKP'li Kurtulmuş: HDP bu mesafeyi başarırsa Türkiye siyasetinde sorun kalmaz

AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "HDP'nin dağla, terörle arasına mesafe koyması gerek. HDP bu mesafeyi başarırsa Türkiye siyasetinde sorun kalmaz. Keşke dağla, terörle, silahla, bombayla arasına mesafe koyabilse" dedi.

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' isimli programa konuk olan Kurtulmuş gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AKP tarafından hazırlanan 'başörtüsüne' yönelik Anayasa değişikliğini içeren teklif hakkında konuşan Kurtulmuş, "Gönlümüz arzu eder ki 400 milletvekilinin desteğini alsın. Hatta referanduma ihtiyaç kalmadan parlamentoda kabul edilsin. Partilerin kapısı iyi niyetle çalınmıştır. Ne programatik gerekçe ne de yeni bir açılım olsun diye. Milletvekilleri de bu kararın parçası olsunlar. Başörtüsü ile ilgili hakla özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili partilerle temasa geçilmesi normal ve demokratik olandır. Oturup konuşabilmeyi başarabilmeleri demokrasinin gelişmesinin gereğidir. Bir görüşme zeminin açık tutulması fevkalade normaldir" dedi.

'Bahçeli devlet adamı vasfına yakışan şeyi ortaya koydu'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP heyetinin 'başörtüsüne' yönelik teklif için HDP'yi ziyaret etmesine dair açıklamalarına değinen Kurtulmuş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli'nin zaman içerisinde Türkiye'nin hayrına olan, geniş kesimlerin bütünleşmesinden yana bir tavır içerisinde olduğunu izliyoruz. Farklı bir ses çıkacak mı diye ön kabulle ileri şeyler söyleyenler oldu. Normal bir sürecin parlamentoda müzakere ile yürütülmesinden daha tabii bir şey olamaz. Sayın Bahçeli devlet adamı vasfına yakışır şekilde son derece yakışan bir şeyi ortaya koydu. Bu konu parlamentoya geldiğinde grubu bulunan partiler görüşlerini paylaşacak."

'HDP'nin dağla, terörle arasına mesafe koyması gerek'

Konuşmasında HDP hakkında da açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Parlamentoda AK Parti, CHP, MHP, HDP zaten sürekli temas içinde. Oturumlar oluyor, grup başkanları görüşüyor. HDP'nin içerisinde terör örgütüne yakın duran bazı unsurların varlığına şunu söylüyoruz; HDP'nin dağla, terörle arasına mesafe koyması gerek. HDP bu mesafeyi başarırsa Türkiye siyasetinde sorun kalmaz. Keşke dağla, terörle, silahla, bombayla arasına mesafe koyabilse. Biz bunları konuşmaktan keyif alıyor değiliz. Demokrasi kuralları içerisinde terör örgütlerine karşı ortak hareket etmeyi başarabilsek.

Masanın yedinci ayağı olması bir suçlama değil. 6 artı 1 masa bir ortak aday çıkaracaksa bu aday HDP'den oy almayacaksa yarışa dahil olması mümkün değil. HDP'nin desteğini çantada keklik olarak görüyorlar, hem de HDP ile görünmemek istiyorlar. Biz oradaki tavra bunu söylüyoruz. HDP bu masanın bileşeni mi, değil mi? Ruhu var kendisi yok. Oradaki masanın bileşenleri neye karar veriyorlarsa kendileri versinler."