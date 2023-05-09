AKP'li Kurtulmuş Erzurum'daki saldırıyı yorumladı: 'O taş Ak Parti'ye doğru atılmıştır'

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne ve mitinge katılanlara yönelik taşlı saldırıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kurtulmuş "Aslında o taş AK Parti’ye doğru atılmış bir taştır, sonuçları itibariyle baktığınızda" ifadesini kullandı.

Siyasetçilere yapılan saldırıları kınadıklarını belirten Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Aslına bakarsanız o taş İmamoğlu ve ekibine doğru atılmış bir taş değil, aslında o taş AK Parti’ye doğru atılmış bir taştır, sonuçları itibariyle baktığınızda. Biz bile bugün bunu hala konuşuyoruz. Keşke hiç konuşmasaydık, keşke bu olay olmasaydı. Dolayısıyla Erzurum'da olan o gerginlik muhteşem İstanbul Mitingi'ni de gölgede bırakmıştır."