AKP'li Kurtulmuş: Ekonomik OHAL gibi bir laf haddi aşan bir sözdür

Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin son gününde, AKP Grubu adına AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş söz aldı.

Kurtulmuş, "ekonomik OHAL" tartışmaları ile ilgili olarak "Bir kez daha çok net bir şekilde söylüyoruz. Ekonomik OHAL gibi bir laf haddi aşan bir sözdür, kimsenin aklından geçmesin. Türkiye, serbest pazar ekonomisi şartları içerisinde hareket ediyor" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı asgari ücret Türkiye’de bütün kesimleri fevkalade memnun etmiştir. 4 bin 253 liralık asgari ücret, hiç olmazsa vatandaşlarımızın bir kısmının alım gücünün artırılması bakımından önemli bir destektir. Sadece asgari ücretin değil, asgari ücret üzerindeki vergi yüklerinin de arındırılmış olması Türkiye’de son dönemde bozulan ortamın da pozitif anlamda gelişmesine katkı sağlayacağı kanaatindeyim.

Geçtiğimiz birkaç gün evvel maalesef haddini aşan bir şekilde kimilerinin kıyıda köşede ekonomik OHAL’den bahsetmiş olması Türkiye’de ve Türkiye’yi dışarıdan takip eden çevrelerde önemli birtakım endişeleri ortaya çıkardı. Bir kez daha çok net bir şekilde söylüyoruz: Ekonomik OHAL gibi bir laf haddi aşan bir sözdür, kimsenin aklından geçmesin. Türkiye, serbest pazar ekonomisi şartları içerisinde hareket ediyor.

Türkiye’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla birey-piyasa-devlet dengesini korumakta olağanüstü titiz olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu anlamda insan hak ve özgürlüklerini önceleyen bir sosyal düzen, hukukun üstünlüğü ile işleyen bir piyasa düzeni ekonomi modelimizin vazgeçilmez unsurlarındandır.

'19 yıllık iktidarımız döneminde hiç kimse enflasyonu canavar olarak anmadı'

2002 yılında yüzde 43 olan borcumuzun milli gelire oranı, bugün yüzde 10’lar seviyesine düşmüştür. Kullandığınız parayı, aldığınız borcu verimli bir şekilde döndürürseniz, çevirirseniz bundan hep beraber fayda sağlayabilirsiniz. Eğer borç almazsanız, kendi yağınızda kavrulursanız en iyisi bu. Ama dünya artık küçülmüş, global bir dünyada herkesin birbirine muhtaç olduğu; sadece kendi iç dinamikleriyle, tüketimleriyle değil para ortamında yaptığımız değerlendirme sonucunda herkesin birbirine muhtaç olduğu bir dünyada yaşadığımızı ifade etmek istiyorum.

Her şeye rağmen Türkiye ekonomisi ihracatta tarihi rekorlar kırıyor. Bugün ihracattaki yaptığımız tarihi rekorlar Kasım-Kasım olmak üzere 12 aylık sürede 220 milyar doları aşmış.

19 yıllık iktidarımız döneminde hiç kimse enflasyonu canavar olarak anmadı. Ama şimdi küresel manada ekonomide çarkların dönmesinde ortaya çıkan sıkıntıyla birlikte tüm dünyada enflasyon bir canavar olma yolunda. Ama istikrarlı ve kararlı yürüyüşümüz, mali disiplini elden bırakmayan bütçe yapımızla birlikte inşallah enflasyonla mücadele konusunda da en iyi şekilde mücadele edeceğiz." (ANKA)