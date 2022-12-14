AKP'li Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘son defa destek istediği’ açıklamasına dair konuşan AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor" dedi.

Erdoğan, üç gün önce Samsun’da katıldığı toplu açılış töreninde "İnşallah, 2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz" demişti.

NTV'de katıldığı canlı yayında konuşan Kurtulmuş, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"İkinci dönem seçilecek ve mevcut anayasaya göre üçüncü dönem seçilemeyecek. Cumhurbaşkanımızın kastettiği de budur. Bir de cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor."