AKP'de Erdoğan endişesi: 'Seçim kaybetme korkusu arttı'

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, yetkinport'ta AKP'den bir süredir 18 Haziran 2023 seçimlerini öne alma işaretleri geldiğini belirterek, "Bunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve AK Parti’nin TBMM çoğunluğunu yitirmemesi bakımından birazdan sayacağım bazı sakıncaları sıralanıyor; Mayıs hatta Nisan ayına çekilebileceği tartışılıyor. Ancak siyaset kulisindeki hava muhalefet partilerinin iktidarın bu planını bozup seçimin öne alınmasını engellemeye çalışacağı yönünde" diye yazdı.

'AKP'yi zora sokuyor'

AKP içinde Erdoğan'ın ilk turda seçimi alamama ihtimalinden kaynaklanan ciddi bir endişe olduğunu kaydeden Yetkin, "Altılı Masa liderleri Erdoğan’ın karşısına çıkaracakları adayı, AK Parti ve MHP seçim kararını alana dek açıklamamaya kararlı. Bu durum aslında AK Partiyi de zor sokuyor. Çünkü seçimi öne alıp almayacaklarına göre muhalefetin adayını öğrenip ona göre kişiye özel karşı propaganda çalışmasına başlayacaklar" ifadelerini kullandı.