AKP'li Külünk'ten 'Yok oluşumuz hızlanacak' çıkışı

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, partisinin “akıl olarak yenilenme” ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Yok oluşumuzun hızı yükselecek” uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Metin Külünk, partisinin “akıl olarak yenilenme” ihtiyacı duyduğunu belirterek bunun olmaması durumunda yok oluşlarının hızının yükseleceği uyarısında bulundu.

Külünk’ün paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı:

“Topyekün yenilenme mecburiyetimiz var.

Eğer akıl olarak yenilenmekte direnirsek kayıp sayfaları değil, yok oluşumuzun hızı yükselecek. Kendi içimizde anlamsız

ya da karşıtlığımızdan ileri gelen tartışmaları bir bütün olarak sonlandırıp BİRLİKTE AKIL YENİLENMESİNİ BAŞARMALIYIZ.

Tarihin önümüze koyduğu bu fırsat ve bizi yukarı çekişini asla günlük çıkar heba heves rant duygularımıza yen düşüremeyiz.

Çünkü insanlık YENİDEN BÜYÜK ANADOLUYU bekliyor.

Bunun şartı AKIL YENİLENMESİ TOPYEKÜN,”