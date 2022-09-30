AKP'li başkan Erdoğan'ın danışmanının kardeşini yumrukladı

Kahramanmaraş’ta AKP Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, doğalgaz şirketinde müdür olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danışmanı Sefer Turan'ın kardeşi Cihangir Turan'ı yumrukladı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Turan, darp raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulundu. Turan'ın avukatı, AKP'li başkanın tutuklanmasını istedi. Perşembe günü yaşanan olaya göre AKP İlçe Başkanı Tıraş, ilçenin bazı bölgelerine doğalgaz götürülmemesi nedeniyle Armadaş Doğalgaz Şirketi merkezine gitti. Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan'la konuşan Başkan, vatandaşa söz verdiğini belirterek, “Bu bölgeye doğalgaz gidecek” dedi. Turan ise bu bölgeye kısa sürede doğalgaz götürülemeyeceğini söyledi.

AKP'li başkan daha sonra binadan çıkarak beraberinde gelen Turan'la tartıştı. Tartışmanın büyümesi ve kalabalık oluşması üzerine polis bina önüne geldi. Bu sırada AKP'li Tıraş, Şube Müdürü Turan'a caddede yumruk attı, arbede yaşandı.

Yumruk yiyen Turan hastaneye giderek rapor aldı ve avukatıyla birlikte savcılığa giderek şikayetçi oldu. Turan, AKP'li Başkan'ın kendisine polislerin gözü önünde yumruk attığını söyledi. Turan'ın avukatı da, AKP'li Başkan'ın ifadesinin alınmasını ve tutuklanmasını talep etti.