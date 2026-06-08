AKP’li Külünk’ten 'Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve Hakan Fidan İngiltere ve Tel Aviv’in adamı' iması

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AKP'de MKYK ve milletvekilliği gibi görevlerde bulunan Metin Külünk, uzun süredir aktif görev yapmadığı AKP'ye ve son süreçte yaşanan gelişmelere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Külünk, "Tel Aviv-Londra hattı İmamoğlu üzerinden bir tasarım yaptı" derken, bu hatta AKP içinden de destek geldiğini öne sürdü. Külünk, Abdullah Gül'ün açık açık İngiltere'nin adamı olduğunu söylerken, Hakan Fidan'a ilişkin de üstü kapalı bir imada bulundu.

"Ekrem İmamoğlu tutuklanmadan önce hakkındaki soruşturmalardan haberdar oldu. Haber verildi" diyen Külünk, bunun üzerine etrafındaki insanlar tarafından İmamoğlu'na "cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan et" denildiğini ve sonrasındaki sürecin işletildiğini dile getirdi.

'Bizi Rusya'ya karşı konumlandırmak istiyorlar'

İmamoğlu'nun "etrafındaki insanların kim olduğuna" yönelik soruya "Ekrem İmamoğlu'nu üzerinden bir plan yapan, bir tasarım yapan akıl" yanıtını veren Külünk, şöyle devam etti:

Türkiye'deki hiçbir gelişmeyi dış dinamiklerden bağımsız düşünemeyiz. Sizin de katıldığınız bir basın toplantısı olmuştu sonbahar aylarında. Eski MI6 Başkanı Türkiye'ye gelmişti, İngiltere Konsolosluğu’ndaki o toplantıda hatırlarsanız Rusya’dan istihbarat elemanı devşirmek için bir program açıkladı. Kamuoyuna açık yaptılar bunu. Londra savaştan ve krizden beslenir, ada devleti olmak böyle bir şey. Dikkat edin II. Dünya Savaşı’ndan beri İngiltere hep siyaseten savaşların dışında kalmış gibidir. İngilizleri hiçbir yerde göremezsiniz ama her şeyin içindedirler. Suriye'de olduğu gibi. İran sürecinde olduğu gibi, Gazze’deki soykırım sürecinde olduğu gibi. Mesela Ukrayna-Rusya savaşı sürecinde bizi nereye itmek istediler? Ukrayna'nın yanına itmek istediler, Rusya'nın karşısında. Tel Aviv-Londra hattının stratejik hedefi Rusya. -İmamoğlu’nun “dışardan yönlendirilmesi” meselesine nasıl bağlayacaksınız konuyu merak ediyorum. Bu akıl, Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi savaşların dışında bırakan ve Türkiye merkezli bir dış politika eksenini inşa etmesinden rahatsız. NATO'nun zayıflama sürecinde, Avrupa'yı Rusya'ya karşı konumlandıracak bir askeri güç doktrininde bizi Rusya'ya karşı konumlandırmak istiyorlar. Bunu nereden görüyoruz? Bu mimarinin hazırlıkları bazı toplantılarda dillendiriliyor. Bakın Nisan ayında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Atina’da bir toplantıya katıldı. Yunanistan’da her sene düzenlenen Delfi Ekonomi Forumu'nun bu seneki toplantısından bahsediyorsunuz. Gizli bir şey değil.

Oraya Abdullah Gül gitti bunu söyledi. Orada Türkiye'nin de içinde olduğu yeni bir hattan bahsedildi. Avrupa Birliği, Yunanistan ve Türkiye’nin Rusya’ya karşı konumlandırılmasından.

'Abdullah Gül, Kraliyet Ailesi'nin Türkiye'deki mutemedi'

"Abdullah Gül'ün konuştuğu her yerde kraliyetin izlerini arayacaksın" diyen Külünk, "Bunu daha 2014’te 'Kraliçenin Gülleri' diye tarif etmiştim. Bakın, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin her ülkede bir mutemedi vardır, Abdullah Gül odur. Bunları söyletiyorlar çünkü Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin kendi çıkarları doğrultusunda ve kendi ekseninde ilerlemesini önceleyen duruşu rahatsız etti. Türkiye'yi Ukrayna'da savaşa zorladılar. İran'da savaşa zorladılar? Türkiye'yi Amerika'nın, İsrail'in yanında durmaya zorladılar" ifadesini kullandı.

'İmamoğlu projesinin AK Parti içindeki, Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresindeki karşılıkları kim?'

Bu sözler üzerine Çamlıbel'in "Velev ki sizin dediğiniz gibi Chatham House birtakım 'üst akıl' projelerinin kotarıldığı yer, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha işte bir buçuk ay önce aynı yerde 'Türkiye’nin Dış Politika Vizyonu' isimli bir konuşma yaptı" sorusuna, "Fark etmiyor ki…Siz bu proje bir tek İmamoğlu üzerinden mi yürüyor sanıyorsunuz?" yanıtını veren Külünk, "Hakan Fidan üzerinden de mi yürüyor o zaman sizin mantığınızla?" sorusunu ise, "İmamoğlu projesinin AK Parti içindeki, Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresindeki karşılıkları kim?" şeklinde yanıtladı.

Külünk, Tel Aviv- Londra merkezli değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

Ben söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresinde, AK Parti'nin içerisinde bu Londra-Tel Aviv hattından beslenen bir akıl, Sayın Erdoğan sonrasını, hatta sandıkta bir Erdoğan yenilgisinin üretilmesinin zeminini hazırlıyor. İmamoğlu projesinin asıl sahiplenicilerinden önemli bir hat AK Parti’de var. Ve şu anda aynı akıl, “mutlak butlan” kararından sonra Özgür Özel'e CHP'yi teslim etmek için ilgili kurumlara müdahale ederek ya da iletişim kurarak ilerliyor. Evet, Londra- Tel Aviv hattı. Bu hattın stratejik hedefi Büyük İsrail Projesi, yapay zekâ odaklı bir Pax-Judaica döneminin kapılarını açmak istiyorlar. Bu stratejik hedef, Sykes-Picot ötesi bir coğrafya oluşturmak. Mezhepçilik ve etnik kimlikler üzerinden devletçikler üretilmesi yönünde çalışan bir akıl var. Bu aklın inşa merkezi Anglosaksonlar. Ve bu Anglosaksonlar mesajlarını Chatham House üzerinden verirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresinde AK Parti'nin içinde bir hat var ki bu projeye “evet” diyor. Ve bu projeye “evet” dedikleri için Sayın Cumhurbaşkanımızın, bana göre bilgisinin dışında, özellikle 2024 seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu projesinin gerçekleşebilmesinin önünü açacak ciddi hazırlıklar yaptılar. İş dünyası da bunun içinde.

Bu noktada Çamlıbel'in "Erdoğan da bu projenin önünü kesmek için mahkemenin CHP’ye el koyup eski genel başkanına teslim edilmesinin önünü açtı. Öyle mi?" sorusuna Külünk'ten "CHP’nin çivisini çıkartan akla bir el 'dur' dedi" yanıtı geldi.

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