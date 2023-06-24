AKP'li Kozlu Belediyesi gökkuşağı renklerinin üstünü kapattı: 'İşi başka yere çektiler'

AKP'li Kozlu Belediyesi, kent meydanını gökkuşağı renklerine boyadı. Sosyal medyadan bazı kullanıcılar "LGBT olduklarını belirterek" teşekkür etti.

Duvar'da yer alan habere göre yerel medyada çıkan haberlerin renkleri hedef alması üzerine Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, bir hafta sonra kent meydanını farklı renklere boyattı.

'Gökkuşağının renklerini mi değiştirelim?'

Konuya ilişkin açıklama yapan Bektaş, LGBT değil, gökkuşağı vurgusu yapmak istediklerini belirterek, "LGBTİ bayrağında kullanıldı diye evren var olduğundan beri oluşan gökkuşağının renklerini mi değiştirelim? Bayraklarında kırmızı-beyaz kullansalardı Türk Bayrağı LGBTİ savunucusu bir bayrak mı olacaktı? Sarı-lacivert ya da sarı-kırmızı olsaydı takımlar, LGBTİ'li mi olacaktı? Ben LGBTİ'nin ne olduğunu bile tam bilmiyorum. Gökkuşağı renklerine boyadık, renklerini kullandık diye işi başka yerlere çektiler. Bu sebeple yeniden boyatmak zorunda kaldık" dedi.