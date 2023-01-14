AKP'li Keşir: Bu ülkenin kanunlarında cinsel saldırı diye bir tanımlama yoktu, biz getirdik

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ankara'da partisinin "Siyaset Akademisi Kadın" programında konuştu. Keşir, "Kadın, erkek omuz omuza siyaset yapma geleneğinin mimarı, AK Parti’dir. Omuz omuza nüfusun tamamının siyaset yapmasının mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Siyasetin içine kadınları dahil eden, etken yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

"Bizler AK Parti kurulurken, özellikle başörtülü kardeşlerimiz için söylüyorum bunu, Meclis üyesi oluruz, milletvekili oluruz diye başlamadık. Bir kariyer planlamasıyla biz siyasete girmedik" diyen Keşir, bu Türkiye'de kadınlarının 20 yılda eğitimde fırsat eşitliğini yakaladığını öne sürdü.

AKP'nin ezberleri bozduğunu söyleyen Keşir, özellikle kadınlar konusunda "Tüm seçimlerde kadınlarla yol yürüyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın, erkek omuz omuza siyaset yapma geleneğinin mimarı olduğunu" ifade etti:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti öncesi girdiği tüm seçimlerde de kadınlarla birlikte yol yürüdü. Kadın, erkek omuz omuza siyaset yapma geleneğinin mimarı, AK Parti’dir. Omuz omuza nüfusun tamamının siyaset yapmasının mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Siyasetin içine kadınları dahil eden, etken yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır."

Türkiye'de kadınların daha önce eğitimde ve çalışma hayatında siyasi nedenlerle veya imkansızlıklarla yer almadığına dikkati çeken Keşir, AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesiyle kadınların eğitimde fırsat eşitliğini yakaladığını kaydetti.

"Her şeyin başı eğitimdir, siyasi katılım için, kadın hakları için öyledir" diyen Keşir, AK Parti'nin vadettiği yasakları kaldırdığına, bugün 209 üniversite ile 81 ilde kız çocuklarının üniversite eğitimine erişebildiğine işaret etti.

Keşir, "Siyasette kadın katılımı, iş gücü piyasalarına kadın katılımı, karar alma mekanizmalarında kadın, bütün bunlardan bahsedebilmemiz için önce eğitim. Eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor." diye konuştu.

'Kadına yönelik şiddetle mücadelede Avrupa'ya örnek olmuş bir Türkiye var'

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalara da değinen Keşir, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede Avrupa'ya örnek olmuş bir Türkiye var" dedi.

Keşir, "2005'teki düzenlememiz çok köklü bir düzenlemedir. Aile içi ve kadına şiddetin suç olduğunu, bu düzenlemede getirdik. Yine cinsel saldırı tanımını yaptık. Bu ülkenin kanunlarında cinsel saldırı diye bir tanımlama yoktu, bunu biz getirdik" diye konuştu.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden bugüne kadar 1 milyon kişinin yararlandığını bildiren Keşir, bu merkezlerin, kadının şiddet gördüğü andan itibaren ilk başvuracağı yerler olduğunu söyledi.

Türkiye adına KADES'in (Kadın Destek Uygulaması) iftihar edilecek bir uygulama olduğunu vurgulayan Keşir, "Avrupa'da bu uygulama en iyi uygulama ödülünü aldı. Belçika ve Fransa kendi ülkelerinde bu uygulamayı kopyalıyorlar." dedi.