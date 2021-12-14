AKP'li Katırcıoğlu konuştu: ‘Cumhurbaşkanımızı koltuğa yapışmış bir otokrat gibi göstermek...’

AKP’li Milletvekili Katırcıoğlu mecliste yaptığı konuşmada, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “koltuğa yapışmış bir otokrat” gibi gösterilmesini eleştirerek, bunun “insafsızlık” olduğunu söyledi.

Yaptığı konuşmada Katırcıoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hodri meydan’ diyerek sandığa 15 kez gittiğini, seçilmiş bir lider olduğunu, tersi bir düşüncenin ise millete hakaret olduğunu iddia etti.

Katırcıoğlu meclis kürsüsünde şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız her seferinde hodri meydan diyerek sandığa 15 kez gitmiş ve milletin evet demesiyle Başkan, Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı olmuştur. Seçilmiş bir lideri, koltuğa yapışmış bir otokrat gibi göstermek en hafif ifadesiyle insafsızlıktır, millete hakarettir. Buna kimsenin hakkı yoktur”.